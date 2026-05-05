Il Wwf e Mareamico hanno presentato ricorso al Presidente riguardo al dissalatore temporaneo a Marinella, temendo che possa trasformarsi in una struttura permanente. La questione riguarda anche l’impatto ambientale, in particolare la dispersione di salamoia nell’area, che potrebbe influire sull’ecosistema locale. La decisione delle autorità e le eventuali conseguenze per il territorio sono al centro delle discussioni attuali.

? Cosa scoprirai Perché l'impianto temporaneo rischia di diventare una struttura fissa?. Come influirà la dispersione della salamoia sull'ecosistema di Marinella?. Perché l'area industriale dell'ex Asi è stata esclusa dal progetto?. Quanto costerà davvero la gestione di questo nuovo impianto idrico?.? In Breve Costi dell'operazione vicini ai 30 milioni di euro secondo i firmatari.. Decreto numero 42 del 17 dicembre 2025 contestato per natura permanente impianto.. Proroga attività prima fase dissalatore fissata dal commissario Ciciliano al 30 ottobre.. Criticità tecniche sulla dispersione salamoia e mancata conoscenza volumi da Aica.. Il Wwf e Mareamico hanno presentato un ricorso straordinario al Presidente della per bloccare l’impianto di Porto Empedocle situato sulla spiaggia di Marinella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dissalatore a Marinella: Wwf e Mareamico ricorrono al Presidente

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