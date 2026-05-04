Dissalatore e ricorso al Presidente della Repubblica | Wwf e Mareamico al fianco di Mare Nostrum

Il comitato Mare Nostrum ha coinvolto anche Wwf e Mareamico nella questione del dissalatore di Porto Empedocle, che si trova sulla spiaggia di Marinella. Entrambe le associazioni hanno deciso di sostenere pubblicamente la battaglia contro l’impianto. Contestualmente, è stato presentato un ricorso al Presidente della Repubblica, in aggiunta alle azioni già intraprese. La vicenda riguarda il progetto di dissalazione e le modalità di autorizzazione dell’impianto.

Non è più solo un'azione del comitato Mare Nostrum: sulla vicenda del dissalatore di Porto Empedocle entrano ufficialmente anche Wwf e Mareamico che hanno deciso di sostenere la battaglia contro l’impianto installato sulla spiaggia di Marinella. Le due associazioni figurano infatti nel ricorso.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate "Dalla Via Appia al Mare Nostrum": via alla quinta edizione del Certamen BrundisinumBRINDISI - Saranno due giornate all’insegna dello studio, del confronto e della valorizzazione del patrimonio culturale quelle del 22 e 23 aprile al... Bresh, sold out anche il quarto e ultimo appuntamento di Mare Nostrum al Porto Antico di GenovaDopo il successo delle 3 date live in Europa BRESH SOLD OUT TUTTI E 4 GLI APPUNTAMENTI DI MARE NOSTRUM AL PORTO ANTICO DI GENOVA 1° LUGLIO (SOLD... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sopralluogo del capo della Protezione civile al dissalatore di Porto Empedocle: Lavoriamo per una migliore distribuzione dell'acqua; Porto Empedocle, Ciciliano della protezione civile visita il dissalatore: struttura all'avanguardia; Toccata e fuga di Ciciliano al dissalatore di Porto Empedocle. Dissalatore di Porto Empedocle, Mare Nostrum invia ricorso speciale al Presidente MattarellaLe associazioni ambientaliste WWF e Mareamico hanno presentato un ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica contro i decreti n.42, n.43 e n.48 del Commissario per l’emergenza idrica. L’iniz ... grandangoloagrigento.it Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato Alex Zanardi, pilota di Formula 1 e campione paralimpico scomparso nei giorni scorsi. “Credo – ha detto al Quirinale, durante il ricevimento delle nazionali di tennis vincitrici della Billie Jean King - facebook.com facebook Cambio della guardia solenne al #Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica #SergioMattarella. Impegnati non i corazzieri a cavallo, ma un reparto del reggimento dei #lancieridiMontebello a cavallo e in uniforme storica x.com