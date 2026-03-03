Poggio del Torrino il parcheggio è diventato una discarica La denuncia arriva in Campidoglio

Un parcheggio in via delle Comete, a Poggio del Torrino, si è trasformato in una discarica a cielo aperto. Barili non identificati, sacchi di calcinacci, elettrodomestici e rifiuti di vario tipo sono stati abbandonati nell’area, che si trova tra il muro di delimitazione e le zone di sosta. La situazione è stata segnalata al Campidoglio.

Il neonato comitato di quartiere insieme al coordinamento locale di Fratelli d'Italia ha interessato il consigliere Federico Rocca Barili non ben identificati, sacchi di calcinacci, elettrodomestici e rifiuti di ogni genere. L'area dietro e davanti un muro che delimita un parcheggio in via delle Comete, a Roma sud, è diventata il regno degli zozzoni. Ditte di traslochi, di costruzioni e privati cittadini che preferiscono violare la legge per non andare all'isola ecologica. Siamo a Poggio del Torrino, vicino via di Decima, all'interno del parco Caterina Troiani, nel IX municipio. La discarica abusiva esiste da tempo, e i cittadini l'hanno segnalata a Comune ed ente di prossimità.