Discarica a cielo aperto nel centro di Salerno la denuncia
Una discarica a cielo aperto si è formata ieri nel cuore di Salerno, precisamente in via dei Principati, a causa di abbandono illecito di rifiuti. Un residente ha segnalato la situazione, evidenziando come sacchi di spazzatura e materiali ingombranti siano stati lasciati in modo improvviso lungo la strada.
Discarica a cielo aperto a Salerno. Arriva una segnalazione alla nostra redazione, in via dei Principati. "Cittadini incivili. Ma chi dovrebbe fare il proprio dovere non lo fa, da mesi è così. C'è una discarica a cielo aperto in pieno centro da mesi".
Mini discarica a cielo aperto al Carmine, la denuncia
Un lettore segnala la presenza di una mini discarica a cielo aperto nel quartiere del Carmine.
Una discarica a cielo aperto. Cumuli di rifiuti alla Fossati. Intervento dopo la denunciaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Una mini discarica a cielo aperto è sorta nel fossato alle spalle della Chiesa del Carmine a Lecce, circondato dalle mura messapiche. Un brutto biglietto da visita per i turisti che accedono al centro storico di Lecce. - facebook.com facebook