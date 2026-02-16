Discarica a cielo aperto nel centro di Salerno la denuncia

Una discarica a cielo aperto si è formata ieri nel cuore di Salerno, precisamente in via dei Principati, a causa di abbandono illecito di rifiuti. Un residente ha segnalato la situazione, evidenziando come sacchi di spazzatura e materiali ingombranti siano stati lasciati in modo improvviso lungo la strada.

Discarica a cielo aperto a Salerno. Arriva una segnalazione alla nostra redazione, in via dei Principati. "Cittadini incivili. Ma chi dovrebbe fare il proprio dovere non lo fa, da mesi è così. C'è una discarica a cielo aperto in pieno centro da mesi".

Un lettore segnala la presenza di una mini discarica a cielo aperto nel quartiere del Carmine.

