La Regione insorge contro i tagli agli istituti e ai siti storici della Resistenza | Governo reintegri risorse

La Regione Emilia-Romagna ha inviato una richiesta al ministro della Cultura e al Governo Meloni per ottenere il reintegro del 20% delle risorse stanziate ai siti storici della Resistenza, che erano state ridotte. La Regione ha espresso preoccupazione per i tagli agli istituti e ai luoghi simbolo della memoria storica, chiedendo un intervento urgente per preservare queste strutture. La richiesta si basa su una comunicazione ufficiale inviata alle autorità competenti.

L’Emilia-Romagna chiede al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e al Governo Meloni di reintegrare il 20% delle risorse tagliate ai siti storici della Resistenza. Cinque quelli riconosciuti a livello nazionale, tre dei quali si trovano sul territorio regionale, da sempre luoghi del ricordo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sfregio alla Liberazione. L’onda nera a Predappio e i tagli ai siti della Resistenza Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileUna riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza riaccende il confronto politico a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il centrodestra insorge: No al proselitismo nelle scuole. Ma Cgil: Polemiche strumentali; Ipotesi USL Unica Umbria con sede a Foligno, è scontro politico: insorge anche il PD ternano, la Lega minaccia il referendum per il Lazio. Dipendenti contro la Regione: Ridateci il salario accessorio. Ma i 4 milioni sono per gli staffI dipendenti della Regione Toscana contro la Regione stessa. Sit-in con oltre mille lavoratori, ieri mattina, sotto il palazzo del Consiglio regionale contro lo storno del fondo del salario accessorio ... lanazione.it Dipendenti contro la Regione: Ridateci il salario accessorio. Giani: presto un incontroI dipendenti della Regione Toscana contro la Regione stessa. Sit-in con oltre mille lavoratori, ieri mattina, sotto il palazzo del Consiglio regionale contro lo storno del fondo del salario accessorio ... lanazione.it GREEN DIGITAL HUB A POLICORO, TITO INSORGE: IL NOSTRO PROGETTO ERA PRIMO CLASSIFICATO Green Digital hub, dopo che questa mattina l'Agenzia di Stampa della Regione Basilicata ha annunciato la riqualificazione dell'ex zuccherificio di - facebook.com facebook