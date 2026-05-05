Disabilità stanziate risorse per Vita e opportunità | obiettivi e ambiti della misura

Il 5 maggio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 18 marzo 2026 che assegna nuove risorse alla misura “Vita e opportunità”. Questa iniziativa mira a favorire l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità, coprendo vari ambiti di intervento. La misura si inserisce in un quadro di sostegno volto a migliorare le condizioni di vita e le possibilità di partecipazione sociale di chi si trova in situazione di disabilità.

L’avviso è diffuso dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e rinvia al testo integrale disponibile sui portali istituzionali. Il provvedimento si colloca nel quadro della legge di bilancio 2024 (legge n. 2132023, art. 1, commi 210 e 213, lettera h) e punta a sostenere percorsi di partecipazione attiva alla vita sociale. L’impostazione supera una logica assistenziale, orientando gli interventi verso lo sviluppo delle capacità individuali e delle opportunità concrete. Questa articolazione riflette un orientamento già presente nelle politiche europee e nei programmi nazionali più recenti, che collegano inclusione sociale, occupazione e qualità della vita.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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