Campania | stanziate risorse per gli stipendi del Consorzio di bacino

Nella regione sono state allocate nuove risorse per coprire gli stipendi del Consorzio di bacino, coinvolto nella gestione idrica locale. La questione riguarda anche il debito fuori bilancio, che potrebbe incidere sulla regolarità dei pagamenti e sulla continuità del servizio. Attualmente, le autorità competenti devono intervenire per sbloccare i fondi sui conti correnti e garantire il pagamento delle spettanze ai dipendenti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il debito fuori bilancio la gestione idrica locale?. Chi deve ora sbloccare materialmente i pagamenti sui conti correnti?. Quando arriveranno effettivamente i soldi nelle tasche dei lavoratori?. Perché lo stanziamento regionale non garantisce l'accredito immediato?.? In Breve L'assessore Pecoraro ha confermato la copertura finanziaria tramite debito fuori bilancio.. Il pagamento dipende ora dalla rapidità tecnica del commissario incaricato.. La risoluzione garantisce la sicurezza idrica nell'area Napoli-Caserta.. L'intervento sblocca i pagamenti arretrati per i dipendenti del Consorzio.. La Regione Campania ha finalmente stanziato le risorse per i lavoratori del Consorzio unico di bacino Napoli-Caserta, ponendo fine a mesi di attesa per gli stipendi arretrati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: stanziate risorse per gli stipendi del Consorzio di bacino Notizie correlate La Regione ci mette i soldi: arrivano gli stipendi al Consorzio di bacinoArrivano gli stipendi per i lavoratori del Consorzio unico di bacino Napoli-Caserta. Leggi anche: Arrivano gli stipendi per i lavoratori del Consorzio unico Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pecoraro: stanziate risorse per gli stipendi delle lavoratrici e dei lavoratori del Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta, ora la liquidazione in tempi rapidi; Arrivano gli stipendi per i lavoratori del Consorzio unico; Consorzio Napoli-Caserta, sbloccati gli stipendi: stanziate le risorse dalla Regione; 1° Maggio, Fico e Saggese: sicurezza sul lavoro priorità della Regione. Pecoraro: Stanziate risorse stipendi lavoratori CUB NA-CEL'Assessore: Ora la liquidazione in tempi rapidi Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania. Con l'approvazione del debito fuori bilancio abbiamo stanziato le risorse necessar ... expartibus.it Dalla Regione Campania risorse per 3,5 milioni a progetto disoccupatiAnche la Regione Campania ha sottoscritto il protocollo d'intesa relativo al 'Progetto disoccupati e inoccupati di lunga durata di Napoli', prevedendo risorse per 3,5 milioni di euro. Già firmato lo ... ansa.it Nuovo rinvio per la nomina del presidente del consorzio di Torre Guaceto - facebook.com facebook