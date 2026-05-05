Diploma anche da adulti | al Marconi l' open day con tutte le info per il corso serale

L’Istituto Tecnico Tecnologico “G.” organizza un open day dedicato ai corsi serali per il diploma anche agli adulti. L'evento offre informazioni dettagliate sulle modalità di iscrizione e sui programmi didattici disponibili. Si rivolge a chi ha interrotto gli studi e desidera riprendere l’istruzione, con l’obiettivo di ottenere un diploma riconosciuto. La giornata si svolge presso la sede dell’istituto, con possibilità di visitare le aule e parlare con il personale.

? Hai lasciato gli studi in sospeso? Forse è il momento giusto per ripartire.All’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” di Padova è attivo il Corso Serale per adulti, pensato anche per chi lavora e vuole conseguire un diploma di scuola superiore.Può interessare a chi:? vuole completare gli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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