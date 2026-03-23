Nunziatella l' open day diventa virtuale | come partecipare e tutte le info sul concorso per l' accademia

Al concorso possono partecipare tutti i giovani nati nel 2010 e 2011 che frequentano il secondo anno dei licei classico, scientifico e scienze applicate. Il termine per la presentazione delle domande scade il prossimo 27 marzo. Per l’anno scolastico 20262027 sono stati messi a concorso 80 posti così suddivisi: 48 per il liceo scientifico e 16 sia per il liceo classico che per il liceo delle scienze applicate. Tra le materie di studio, accanto a quelle canoniche dei licei, lingua straniera, informatica, corsi di karate, judo, nuoto, scherma, equitazione ed inoltre atletica, pallacanestro, pallavolo, pallamano, vela, sci, roccia, difesa personale, lezioni di tiro, istruzione formale e sanitaria, normativa e regolamenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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