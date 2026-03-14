Da Netflix a Dazn in arrivo il cruscotto con gli abbonamenti attivi nell’App di Poste

Poste Italiane lancerà un nuovo cruscotto all’interno della sua App, che permetterà di visualizzare gli abbonamenti attivi. La funzione sarà disponibile per gli utenti dell’App, già utilizzata da 4,2 milioni di persone ogni giorno. Tra i servizi integrati nella SuperApp ci sono Netflix e Dazn, che saranno facilmente accessibili attraverso questa nuova sezione. La SuperApp è stata introdotta meno di un anno fa.

Non ha ancora compiuto un anno la SuperApp di Poste Italiane, quella che ha integrato le tre precedenti, ma già conta su 4,2 milioni di utenti ogni giorno. Quasi mezzo milione in più rispetto all’anno prima, quando le applicazioni erano tre (una per il sistema bancario, una per i pagamenti e una per il resto). I numeri, oggi, permettono a Poste di piazzarsi in testa per numero di utenti quotidiani, doppiando il secondo posto. Non a caso, durante la presentazione dei conti del 2025, è stato detto che la migrazione dei clienti è stata completata. In generale, la comunità è composta da 16 milioni di persone che hanno effettuato il download. Si tratta di chi ha effettuato il download. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Da Netflix a Dazn, in arrivo il cruscotto con gli abbonamenti attivi nell’App di Poste Articoli correlati App di Poste da record in provincia di Foggia: nell'ultimo anno oltre 188mila utenti attiviL'applicazione consente di prenotare il turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello, amministrare il conto BancoPosta, le... Poste Italiane, con l’app “P” oltre 380mila utenti attivi nel salernitanoLa transizione digitale di Poste è una realtà da record anche in provincia di Salerno, dove sono 382.