diMartedì | sondaggi piano casa e politica estera al centro della puntata

Stasera, martedì 5 maggio, va in onda una nuova puntata di diMartedì, il programma di approfondimento di La7 condotto da Giovanni Floris. La trasmissione si concentra su vari temi di attualità, tra cui sondaggi, il piano casa e questioni di politica estera. La puntata andrà in onda in prima serata e vedrà interventi e analisi sui principali fatti di attualità della settimana.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 5 maggio, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di attualità della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 5 maggio 2026. Al centro della puntata, i sondaggi, che per la prima volta vedono il campo largo in vantaggio sul centrodestra. La premier Giorgia Meloni cambia strategia, mettendoci la faccia ed esponendosi in prima persona su tutti i nuovi provvedimenti del governo: basterà per invertire la rotta? Il piano casa decennale, le scelte sui rincari dei carburanti, sui costi dell’energia e sul caro vita, sul fronte dell’economia, vanno incontro alle esigenze reali di cittadini e...🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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