diMartedì il referendum sulla giustizia al centro della puntata

Giovanni Floris conduce questa sera diMartedì, dedicando attenzione al referendum sulla giustizia, che ha attirato molte discussioni. La puntata si concentra sulle opinioni degli esperti e sulle questioni più dibattute, con interventi dal vivo e analisi approfondite. Floris intervista figure del settore e analizza le motivazioni di chi ha deciso di partecipare al voto. La serata offre un quadro chiaro delle posizioni e delle proposte in campo.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 24 febbraio, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il programma di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 24 febbraio 2026. Al centro della puntata il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, su cui irrompe il caso del poliziotto prima difeso dalla destra e poi fermato dalla magistratura con l’accusa di aver ucciso a sangue freddo uno spacciatore disarmato. Visto il caso, inevitabilmente la battaglia tra i sì e i no sul ruolo dei giudici e sui poteri della magistratura diventa sempre meno tecnica e sempre più politica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Quarta Repubblica, il referendum sulla giustizia e il caso Epstein al centro del talkNicola Porro presenta questa sera, lunedì 16 febbraio, una nuova puntata di Quarta Repubblica, dopo che il dibattito sul referendum sulla giustizia e il caso Epstein ha dominato le discussioni nelle ultime settimane.

DI MARTEDì la7 - puntata 4 novembre 2025

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Referendum giustizia, Landini contro il governo: Questi pensano a comandare, non a governare; Referendum giustizia, Formigli: Perché sale il No? Si sta capendo che c'è in ballo la sopravvivenza dello Stato liberale; Referendum giustizia, Veltroni: La Costituzione si cambia insieme, per questo voterò No; Formigli sul referendum: C’è in ballo la sopravvivenza dello stato liberale.

Se perde il referendum…. Elly Schlein provoca la Meloni: lo ha detto davvero in direttaLe parole pronunciate da Elly Schlein negli studi di DiMartedì, intervistata da Giovanni Floris su La7, accendono il confronto politico sul referendum e sugli ... thesocialpost.it

Il sondaggio: referendum sulla Giustizia, ora è testa a testaIl «no» al 45%, ma ancora tanti indecisi. Il sondaggio Ipsos-Doxa per «diMartedì». Al via la campagna del Pd con Schlein ... roma.corriere.it

Il mio intervento a diMartedì sul referendum e sul genocidio ancora in atto a Gaza I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Sabato 28 febbraio THIENE (Vicenza), alle 21.00 al teatro comunale sarò in scena con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Uc - facebook.com facebook

Mio papà al telefono stasera: "Devo convincere a tutti i costi tua madre ad andare a votare per il referendum sulla giustizia". Gli mando subito questa immagine di #Dimartedì #IoVotoNo x.com