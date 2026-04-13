Trump attacca Papa Leone | debole e irrilevante in politica estera È scontro senza precedenti tra Casa Bianca e Vaticano

Donald Trump ha criticato pubblicamente il Papa Leone, definendolo debole e irrilevante nel campo della politica estera. Le sue parole hanno causato uno scontro senza precedenti tra la Casa Bianca e il Vaticano, segnando una frattura istituzionale e simbolica di grande rilievo. La polemica ha attirato l'attenzione dei media e ha intensificato le tensioni tra le due entità, aprendo una fase di confronto diretto che coinvolge anche il panorama internazionale.

Le dichiarazioni di Donald Trump contro Papa Leone aprono una frattura istituzionale e simbolica di portata storica, trascinando il confronto politico internazionale in una dimensione sempre più tesa e conflittuale. Il presidente americano ha rivolto parole durissime al Pontefice, definendolo “debole sulla criminalità” e “pessimo in politica estera”, con particolare riferimento alle posizioni del Vaticano sul dossier iraniano. Un attacco che non si limita alla critica politica, ma che investe direttamente l’autorità morale del Papa, figura riconosciuta a livello globale come punto di riferimento etico e spirituale. Ancora più controversa è...🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Trump attacca Papa Leone: “debole e irrilevante in politica estera”. È scontro senza precedenti tra Casa Bianca e Vaticano Leggi anche: Trump attacca il Papa: "Debole e pessimo in politica estera. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano" Leggi anche: Trump attacca Papa Leone XIV: "È debole e pessimo, se non fossi alla Casa Bianca non sarebbe in Vaticano" Papa Leone: Trump sta cercando di “spezzare” l’alleanza tra Europa e Stati Uniti