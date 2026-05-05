DiMartedì anticipazioni 5 maggio | ospiti e argomenti

Martedì 5 maggio 2026, torna in prima serata su La7 il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris. La puntata di questa sera si concentrerà su temi di attualità e questioni politiche, con ospiti e interventi di analisi. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e informazione rivolta al pubblico interessato a capire meglio gli eventi recenti. La trasmissione andrà in onda come ogni settimana, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sui fatti più rilevanti.

Martedì 5 maggio 2026 si rinnova in prima serata su La7 l’appuntamento con DiMartedì, il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris. La puntata di questa sera si concentrerà sui temi più caldi del momento, con particolare attenzione al clima della campagna elettorale e alle sue implicazioni sul quadro politico nazionale. Non mancheranno, però, spunti legati all’economia, alla società e ai cambiamenti in atto nel Paese, grazie al contributo di ospiti e analisti pronti a confrontarsi in studio. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda stasera. Nel corso della puntata di questa sera, nello studio di La7, Giovanni Floris guiderà un confronto ampio tra politica interna e scenari internazionali, con uno sguardo inevitabile anche ai conflitti in corso e alle loro conseguenze sull’Europa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - DiMartedì, anticipazioni 5 maggio: ospiti e argomenti Notizie correlate DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 5 maggio 2026 su La7DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio 2026, su La7 DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 5 maggio... Leggi anche: diMartedì stasera su La7: ospiti e anticipazioni del 31 marzo Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Oroscopo del giorno // Martedì 5 maggio: opzioni; Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di martedì 5 maggio 2026; Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di martedì 28 aprile; Beautiful, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: Katie contro Poppy, Deacon cerca la verità sulle morti di Tom e Hollis. Giovanni Floris. Credit: AGFDiMartedì anticipazioni, temi, ospiti e rubriche della puntata di stasera 5 maggio 2026 su La7, ore 21.15, con Giovanni Floris ... tpi.it A diMartedì, il giornalista Alberto Nerazzini è intervenuto sul caso della grazia a Nicole Minetti collegandolo a elementi emersi dagli Epstein files. Guarda la puntata su App La7 e La7.it (Link in bio) #floris #dimartedì - facebook.com facebook Grazie a oltre 1 milione e 532mila spettatori, che sono stati con noi durante la scorsa puntata, #dimartedì ha fatto registrare il 9,8% di share! Noi, come sempre, vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova puntata. Alé! #dimartedì #giovannifloris x.com