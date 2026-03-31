diMartedì stasera su La7 | ospiti e anticipazioni del 31 marzo

Stasera su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris, si concentrerà sulle conseguenze della sconfitta referendaria, analizzando le tensioni all’interno della maggioranza. La puntata esplorerà le divisioni interne e le strategie dell’opposizione, che cerca di rafforzare la propria unità, mentre il governo affronta un momento di incertezza. Tra ospiti e interventi, si discuterà delle possibili ripercussioni politiche in corso.

Giovann Floris indaga le crepe nella maggioranza dopo la sconfitta referendaria. Tra tensioni interne e un'opposizione che cerca l'unita, il destino dell'esecutivo è appeso a un filo. La puntata di diMartedì in onda stasera, 31 marzo 2026, si preannuncia come un momento della verità per la politica italiana. Giovanni Floris mette sotto la lente d'ingrandimento un esecutivo che appare stretto in una morsa senza precedenti: da un lato le macerie politiche lasciate dalla recente sconfitta referendaria, dall'altro un quadro internazionale che sta destabilizzando i mercati globali. Il quesito che aleggerà in studio per tutta la serata è brutale nella sua semplicità: il Governo Meloni riuscirà a lanciare l'attesa "Fase 2" o siamo di fronte ai primi segnali di un'inarrestabile implosione interna? Le risposte arriveranno alle 21:15 su . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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