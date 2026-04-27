Salerno Legge presenta Pentastorie di Lazzaro Romano al Bar Umberto

Mercoledì 29 aprile alle 18:30 si terrà l'evento presso il Bar Umberto in via Roma 248 a Salerno, dove sarà presentato il libro “Pentastorie” di Lazzaro Romano. L'iniziativa è organizzata da Salerno Legge e prevede un momento di incontro dedicato alla lettura e alla discussione dell'opera. La presentazione si svolgerà nel locale situato nel centro della città, con accesso libero per i partecipanti.

Salerno Legge presenta “Pentastorie” di Lazzaro Romano: appuntamento mercoledì 29 aprile, alle ore 18:30, presso il Bar Umberto in via Roma 248 a Salerno. Un incontro letterario che promette di trasformarsi in un viaggio nella memoria della città, tra vicoli, palazzi, epoche lontane e storie popolari capaci di restituire il volto più autentico di Salerno. Il volume Pentastorie, edito da Coltura Edizioni e firmato da Lazzaro Romano, accompagna il lettore attraverso cinque momenti storici che hanno segnato l’identità cittadina: dal Medioevo alla peste del Seicento, passando per le contraddizioni della fine dell’Ottocento, fino ad arrivare alla drammaticità della Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno Legge presenta “Pentastorie” di Lazzaro Romano al Bar Umberto Notizie correlate Cinque secoli di Salerno in un libro: al Bar Umberto la presentazione di "Pentastorie" di Lazzaro RomanoMercoledì 29 aprile alle ore 18:30, il Bar Umberto a Salerno ospita la presentazione di Pentastorie, raccolta narrativa di Lazzaro Romano edita da... Al Circolo della Stampa di Avellino Roberto Cotroneo presenta "Umberto"Martedì 21 aprile, alle ore 18, al Circolo della Stampa di Avellino Roberto Cotroneo presenta il suo libro “Umberto”. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Salerno Legge presenta mercoledì 29 aprile al Bar Umberto Pentastorie di Lazzaro; Cinque secoli di Salerno in un libro: al Bar Umberto la presentazione di Pentastorie di Lazzaro Romano; Il grande solista statunitense Marc Sabbah protagonista a Napoli - Napoli Village - Quotidiano di; Un Ponte tra Sapere e Nobiltà d’Animo: * Orlando Simiele insignito della Laurea Honoris Causa in Filosofia *. Salerno, l'iniziativa Condividi la Pasqua, dona un pasto, regala speranzaSalerno Legge presenta l’iniziativa solidale Condividi la Pasqua, dona un pasto, regala speranza, un’iniziativa pensata per portare un sorriso e un pasto caldo a chi ne ha più bisogno durante la ... ilmattino.it Legge sul fine in Campania: su SUPER SALERNO intervista appello di DONATO SALZANO a ROBERTO FICO - facebook.com facebook