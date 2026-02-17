La rivoluzione al punto zero Silvia Federici presenta il suo libro al Circolo Arci Belleri
Appuntamento per venerdì 20 febbraio alle ore 19 con un incontro dedicato a La rivoluzione al punto zero di Silvia Federici, testo fondamentale del femminismo materialista contemporaneo. «Il libro mette al centro il lavoro domestico e di cura, il lavoro riproduttivo, la maternità e il corpo come luoghi politici, mostrando come ciò che è stato storicamente considerato "naturale" e invisibile rappresenti in realtà il fondamento del sistema capitalistico. Un'opera che attraversa decenni di lotte femministe e che oggi si conferma strumento essenziale per leggere il presente e immaginare trasformazioni possibili.
Rassegna A Voce Alta – La rivoluzione al punto zeroTorna la rassegna A Voce Alta al Circolo ARCI Belleri di Piacenza. Appuntamento per venerdì 20 febbraio alle ore 19 con un incontro dedicato a La rivoluzione al punto zero di Silvia Federici, test ... piacenzasera.it
«L’analisi di Federici muove dalla teoria marxiana, rendendo visibile ciò che Marx non aveva riconosciuto: il lavoro domestico, non retribuito e “naturalizzato”.» Grazie a Carolina Caccetta per questa spendida recensione di "Scritti sulla riproduzione" pubblicat facebook