Rogo a Macchia Soprana | la Regione monitora l’impatto ambientale

Un incendio si è verificato in una discarica nella zona di Macchia Soprana, attirando l’attenzione delle autorità regionali. Le squadre di emergenza sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La regione ha avviato un monitoraggio ambientale per valutare le conseguenze dell’incendio sull’aria e sul territorio circostante. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato all’incendio e quali siano le potenziali ripercussioni sulla salute dei residenti di Serre.

? Cosa scoprirai Quali sono le reali cause che hanno scatenato il rogo in discarica?. Come influiranno i fumi dell'incendio sulla salute dei residenti di Serre?. Quali analisi tecniche confermeranno l'entità del danno ambientale subito?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla gestione dell'impianto?.? In Breve L'incendio ha interessato la discarica di Serre nella mattinata del 30 aprile.. L'assessora Claudia Pecoraro coordina i contatti con gli enti per la gestione emergenziale.. Le autorità avviano analisi tecniche per misurare fumi e impatti sulla salute pubblica.. I Vigili del Fuoco hanno limitato il rogo a una porzione delimitata dell'impianto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo a Macchia Soprana: la Regione monitora l’impatto ambientale Notizie correlate BeeGreen, una nuova applicazione software che monitora l’impatto ambientale delle aziendeFornire alle aziende manifatturiere gli strumenti adeguati per misurare l’impatto ambientale di un’organizzazione produttiva, il modo in cui essa... Incendio presso la discarica di Macchia Soprana, Ecoambiente precisa: "E' avvenuto in un'area circoscritta adiacente ai silos"Giungono le precisazioni della società Ecoambiente Salerno in merito all’incendio che si è sviluppato poco dopo le 6 del mattino presso la discarica... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio presso la discarica di Macchia Soprana, Ecoambiente precisa: E' avvenuto in un'area circoscritta adiacente ai silos; Incendio alla discarica di Macchia Soprana a Serre: situazione sotto controllo e monitoraggi in corso; Incendio alla discarica di Macchia Soprana: situazione sotto controllo, rassicura l’assessora Pecoraro; Serre, incendio a Macchia Soprana. L’allarme di Serre per la Vita. Incendio presso la discarica di Macchia Soprana di Serre, interviene l'assessora regionale Claudia PecoraroHo seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore, in costante contatto con gli enti competent - ha detto l’assessora Pecoraro - «La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al la ... salernotoday.it Serre, incendio di Macchia Soprana: effettuati sopralluoghi. Situazione attenzionataNuovo allarme ambientale a Serre: fiamme nella discarica di Macchia Soprana. Il Sindaco Opramolla chiede l'accesso agli atti. Monitoraggio ARPAC e Regione Campania ... infocilento.it NUOVA EMERGENZA A SERRE: FIAMME A MACCHIA SOPRANA Ancora fiamme nel territorio di Serre. Un incendio ha distrutto 12 silos di percolato presso la discarica regionale di Macchia Soprana GUARDA IL SERVIZIO - facebook.com facebook