Banca Sella e Visa | pagamenti digitali più verdi arriva il calcolo dell’impatto ambientale degli acquisti
Banca Sella e Visa hanno lanciato un nuovo sistema che permette di calcolare l’impatto ambientale di ogni acquisto digitale. Questa iniziativa nasce dalla volontà di rendere i pagamenti più sostenibili e trasparenti. Ogni volta che si effettua un pagamento con carte Visa attraverso Banca Sella, viene fornito un dato sull’impronta di carbonio generata. L’obiettivo è aiutare i clienti a scegliere in modo più consapevole, considerando anche gli effetti sull’ambiente. La funzione sarà disponibile da subito sui pagamenti online e in negozio.
Banca Sella e Visa: un Nuovo Strumento per Misurare l’Impatto Ambientale dei Pagamenti. Banca Sella e Visa Italia hanno siglato un accordo pluriennale per integrare nei pagamenti digitali una misurazione dell’impatto ambientale degli acquisti. L’iniziativa, annunciata il 18 febbraio 2026, mira a fornire ai clienti strumenti per comprendere l’impronta di carbonio delle proprie spese e promuovere scelte di consumo più consapevoli, sfruttando l’intelligenza artificiale e le tecnologie di analisi dati. L’obiettivo è rendere più trasparente il legame tra abitudini di spesa e sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Pagamenti digitali in crescita: imprese italiane verso un'economia più efficiente e moderna entro il 2026. Le imprese italiane stanno accelerando sui pagamenti digitali, adottando nuove soluzioni per rendere le transazioni più rapide e sicure.
