L’aumento dei prezzi del diesel oltre i 2 euro al litro ha portato l’Unione Europea a lanciare un allarme sulla possibile scarsità di gasolio. La situazione potrebbe influire sui trasporti, compresi gli scali aeroportuali durante l’estate, mentre il Fondo Monetario Internazionale prevede una recessione in Europa. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro di tensioni economiche e logistiche che coinvolgono vari settori.

?? Cosa scoprirai Come influirà il razionamento del carburante sugli scali aeroportuali estivi? Perché il Fondo Monetario Internazionale prevede una recessione in Europa? Quali misure adotterà l'Osservatorio europeo per gestire le scorte di gasolio? Come cambierà il settore dei trasporti con il diesel sopra i 2 euro??? In Breve Prezzi benzina sopra 1,90 euro e gasolio oltre la soglia dei 2 euro. Oya Celasun del FMI segnala rischio recessione per l'area euro. Settore aereo prevede tagli .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diesel sopra i 2 euro: l’allarme dell’UE sulla carenza di gasolio

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