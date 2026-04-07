Caro carburanti non si ferma media gasolio sopra picco del 19 marzo | prezzi benzina e diesel

I prezzi dei carburanti continuano a salire, con il gasolio che supera il picco registrato il 19 marzo. La media nazionale dei prezzi di benzina e diesel registra un incremento, mentre Eni rimane l’unica compagnia a mantenere i prezzi invariati. La dinamica interessa sia le stazioni di servizio che i consumatori, con variazioni che si riflettono sui costi quotidiani. Nessuna variazione invece per alcuni grandi marchi, che hanno scelto di non modificare le tariffe.

(Adnkronos) – Prezzi dei carburanti ancora in aumento, fatta eccezione per Eni. In media nazionale, il diesel è tornato sopra il record dello scorso 19 marzo, alla vigilia del taglio dell’accisa, 'mangiandosi' dunque tutto lo sconto e toccando un livello mai raggiunto: con l’aliquota 'normale' saremmo a 2,39 eurolitro. Oggi martedì 7 aprile i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il caro carburanti non si ferma. Malgrado il forte calo delle quotazioni del petrolio, i prezzi di benzina e diesel tornano a salireContinua la corsa dei prezzi dei carburanti con il cartello alla pompa che cambia ancora, segnando nuovi aumenti.

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