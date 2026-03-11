Gasolio sopra i 2 euro | allarme Codacons

Mercoledì 11 marzo 2026 alle 18:10, i prezzi del gasolio nelle stazioni di servizio in Sicilia hanno raggiunto e superato i 2 euro al litro. Questo aumento improvviso ha attirato l’attenzione di diverse associazioni di consumatori, tra cui il Codacons, che ha diffuso un comunicato riguardo alla situazione. La notizia è stata riportata dai distributori presenti nella regione, senza ulteriori commenti.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle 18:10, i listini delle stazioni di servizio in Sicilia hanno registrato un nuovo picco preoccupante. Il gasolio ha superato stabilmente la soglia dei due euro al litro, attestandosi su una media di circa 2,047 eurolitro. Questa dinamica non è solo un numero astratto, ma rappresenta una vera e propria pressione economica per le famiglie e le imprese dell'isola. L'associazione dei consumatori Codacons ha lanciato un allarme immediato, definendo lo scenario attuale come fuori controllo. La regione si conferma tra quelle con i prezzi più elevati d'Italia, creando un rischio concreto di inflazione a catena che minaccia settori vitali come l'agricoltura e il turismo.