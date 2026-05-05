Dibattito tra i candidati sindaci di Faenza | il video dell' inizio
Cinque candidati alla carica di sindaco di Faenza si sono incontrati in un dibattito pubblico per discutere delle loro proposte e delle priorità per la città. Durante l'incontro, hanno affrontato temi come lo sviluppo urbano, i servizi pubblici e le politiche sociali, rispondendo alle domande poste dai presenti. L'evento si è aperto con un breve intervento di ciascun candidato, seguito da un confronto diretto tra loro.
I 5 candidati alla poltrona da primo cittadino si confrontano sui programmi e le tematiche della campagna elettorale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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