di taranto in germania per klinsmann

Oggi il direttore generale partirà verso la Germania per incontrare Jonathan Klinsmann. La visita si inserisce in un contesto di relazioni tra le due società sportive, senza ulteriori dettagli sui motivi o sugli obiettivi dell'incontro. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito informazioni aggiuntive sui contenuti della visita o sui piani futuri legati a questa trasferta.

Oggi il direttore generale Corrado Di Taranto raggiungerà la Germania per far visita a Jonathan Klinsmann. Il portiere ha iniziato il suo percorso di riabilitazione all’ Heidelberg University Hospital dopo l’intervento di stabilizzazione della frattura della prima vertebra cervicale, rimediata nello scontro fortuito di gioco con Ranocchia nella gara di Palermo. Il percorso di recupero per il portiere, come noto, sarà lungo e lo costringerà a saltare buona parte della prossima stagione. Klinsmann stesso aveva annunciato l’inizio del suo percorso di recupero con un post su Instagram, qualche giorno fa, non appena si era rimesso in piedi dopo l’intervento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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