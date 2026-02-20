Germania riparte spread Italia-Germania a +62 punti | mercati sotto

La Germania ha registrato una ripresa significativa, mentre lo spread tra Italia e Germania sale a +62 punti. La situazione provoca un calo dei rendimenti sui Bund tedeschi, che scendono ai minimi di settimana. I mercati obbligazionari europei sono sotto pressione, con gli investitori che cercano alternative più sicure. La tensione si fa sentire, mentre gli operatori monitorano attentamente le mosse delle banche centrali e le prospettive economiche. La volatilità rimane elevata sui mercati finanziari europei.

Spread in Rialzo e Bund in Caduta: Tensioni sui Mercati Obbligazionari Europei. I mercati obbligazionari europei mostrano segnali di crescente tensione. Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è salito a 62 punti base nella mattinata del 20 febbraio 2026, mentre i rendimenti dei Bund tedeschi hanno registrato un calo significativo, scendendo al 2,73%. Questa dinamica riflette una rinnovata attenzione dei mercati alla solidità economica della Germania e alle prospettive di integrazione europea. La Dinamica dei Rendimenti: Germania in Controtendenza. La seduta odierna si apre con una lieve pressione sui Btp italiani, spinta dal calo dei rendimenti dei titoli di Stato tedeschi.

