Incidenti nel post partita Taranto – Acquaviva | il Questore di Taranto emette cinque DASPO

Il Questore di Taranto ha emesso cinque provvedimenti DASPO contro tifosi tarantini coinvolti negli incidenti dopo la partita tra Taranto e Acquaviva. Le misure arrivano in risposta a comportamenti violenti e intimidatori registrati nel post partita, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I soggetti interessati sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Le autorità continuano a monitorare la situazione e ad adottare misure per garantire la sicurezza pubblica.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha emesso il provvedimento del DA.SPO. a firma del Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia nei confronti di cinque tarantini sostenitori della locale squadra di calcio. Lo scorso 15 febbraio, al termine dell'incontro di calcio "Taranto – Atletico Acquaviva" disputatosi allo stadio Di Mitri di Manduria, un gruppo di sostenitori della squadra locale, convinti dello scarso impegno dei giocatori della squadra Jonica, hanno inscenato una violenta azione di protesta, forzando un cancello dell'impianto sportivo e facendo irruzione all'interno. Solo il tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine presenti ha scongiurato peggiori e ben più gravi conseguenze.