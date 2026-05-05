Di prostitute di miss e altre principesse

Sabato 16 maggio 2026 alle 21, le Torri dell’Acqua di Budrio saranno il teatro di uno spettacolo intitolato “Di prostitute, di miss e di altre principesse”. L’evento è stato organizzato per coinvolgere il pubblico attraverso un'esperienza che combina intelligenza, emozione e leggerezza, offrendo un momento di intrattenimento in un contesto suggestivo. L’ingresso è aperto a tutti, senza limiti di età.