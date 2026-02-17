Di Pillo Pettinari sindaco sui problemi della marineria | Un’agonia servono risposte concrete su mercato e dragaggio
Massimiliano Di Pillo, candidato e consigliere comunale, ha definito “un’agonia” la situazione della marineria, a causa della mancanza di interventi concreti su mercato e dragaggi. Durante una seduta del consiglio comunale, ha riproposto l’appello di Doriano Camplone, presidente dell’associazione “Mimmo Grosso”, che denuncia il calo delle attività e la crescente difficoltà delle imprese di pesca nella zona. Di Pillo ha sottolineato che le soluzioni attuabili devono essere chiare e praticabili, evitando interventi che risultano assurdi o incomprensibili. La richiesta principale riguarda interventi immediati per rilanciare il
"Un'agonia" cui vanno date risposte e non soluzioni "assurde e incomprensibili". Il consigliere comunale e di nuovo candidato Massimiliano Di Pillo (Pettinari sindaco) ha portato in consiglio comunale l'appello di Doriano Camplone, presidente dell'associazione "Mimmo Grosso", perché alla marineria vengano date risposte sul mercato ittico e il dragaggio capaci di garantire, ha aggiunto usando le sue stesse parole, "lavoro e dignità". Per quanto riguarda il mercato ittico, quello nuovo che per la marineria non sarebbe adatto a ospitare l'asta del pesce, per il candidato consigliere del movimento civico guidato da Domenico Pettinari, a essere "assurda e incomprensibile" è tra le tante, quella con cui si intenderebbe risolvere il problema "nastro trasportatore": troppo corto rispetto all'attuale, hanno lamentato gli armatori anche tramite il loro legale, Federica Liberatore.
