Di Pillo Pettinari sindaco sui problemi della marineria | Un’agonia servono risposte concrete su mercato e dragaggio

Massimiliano Di Pillo, candidato e consigliere comunale, ha definito “un’agonia” la situazione della marineria, a causa della mancanza di interventi concreti su mercato e dragaggi. Durante una seduta del consiglio comunale, ha riproposto l’appello di Doriano Camplone, presidente dell’associazione “Mimmo Grosso”, che denuncia il calo delle attività e la crescente difficoltà delle imprese di pesca nella zona. Di Pillo ha sottolineato che le soluzioni attuabili devono essere chiare e praticabili, evitando interventi che risultano assurdi o incomprensibili. La richiesta principale riguarda interventi immediati per rilanciare il

“Un’agonia” cui vanno date risposte e non soluzioni “assurde e incomprensibili”. Il consigliere comunale e di nuovo candidato Massimiliano Di Pillo (Pettinari sindaco) ha portato in consiglio comunale l’appello di Doriano Camplone, presidente dell’associazione “Mimmo Grosso”, perché alla marineria vengano date risposte sul mercato ittico e il dragaggio capaci di garantire, ha aggiunto usando le sue stesse parole, “lavoro e dignità”. Per quanto riguarda il mercato ittico, quello nuovo che per la marineria non sarebbe adatto a ospitare l’asta del pesce, per il candidato consigliere del movimento civico guidato da Domenico Pettinari, a essere “assurda e incomprensibile” è tra le tante, quella con cui si intenderebbe risolvere il problema “nastro trasportatore”: troppo corto rispetto all’attuale, hanno lamentato gli armatori anche tramite il loro legale, Federica Liberatore.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Tra mancato dragaggio e asta del pesce a singhiozzo la marineria è esasperata: "Servono soluzioni concrete"La marineria di Porto di Mare è arrabbiata per i ritardi nel dragaggio e per l’asta del pesce che funziona a singhiozzo.

I problemi della marineria "approdano" in commissione, Sola (M5s): "Situazione gravissima al mercato ittico e zero risposte"La marineria italiana attraversa una fase difficile, con problemi legati alle aste del pesce che stanno influenzando il mercato ittico e la sostenibilità delle attività.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.