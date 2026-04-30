Nel solito appuntamento con "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com., il giornalista sportivo ha voluto il punto della situazione sul mercato del Milan di Massimiliano Allegri. Con il campionato arriva agli sgoccioli, è ora di iniziare a pianificare i colpi per l'estate. Un nome che sta attirando moltissimo l'attenzione dei tifosi rossoneri è quello di Leon Goretzka, centrocampista in scadenza con il Bayern Monaco. Ecco, di seguito, le sue parole: Il Milan, perciò, sarebbe la squadra più avanti nella corsa al calciatore: i contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del centrocampista tedesco sono fitti e continui.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio: “Goretzka? il Milan è la squadra più vicina al giocatore”

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