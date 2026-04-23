Milan Allegri vuole Goretzka | esperienza e qualità in vista della Champions League

Il Milan, dopo aver ottenuto la qualificazione alla Champions League, sta valutando l'acquisto di Leon Goretzka. L'allenatore dei rossoneri ha manifestato l'interesse nel rinforzare il centrocampo con un giocatore che possa portare esperienza e qualità alla squadra, in vista delle competizioni europee della prossima stagione. La trattativa è in fase di valutazione, mentre il club monitora la situazione del calciatore.

Per centrare la qualificazione in Champions League, al Milan mancherebbero 'solamente' 5 punti in 5 giornate di campionato. Una volta raggiunto l'obiettivo stagionale prefissato, giungerà l'ora di sedersi al tavolo per iniziare a programmare quello che sarà il futuro del club. Proprio in queste ultime ore, infatti, si è registrata una grandissima accelerata per Leon Goretzka, centrocampista classe '95 in scadenza di contrato con il Bayern Monaco. Il Milan, come riferito dal Corriere dello Sport, lo segue da diverso tempo, e più volte si è informato sulla sua situazione. Ogni riscontro, poi, è stato positivo: il centrocampista, infatti, sente il bisogno di una nuova esperienza dopo ben 8 lunghi anni in Germania.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri vuole Goretzka: esperienza e qualità in vista della Champions League Notizie correlate Milan da Champions: assalto a Goretzka e Gila per il salto di qualitàIl Milan di Massimiliano Allegri rompe gli indugi e pianifica il restyling per il ritorno in Champions League, puntando su un instant-team di... Pellegatti: “Il Milan cerca Goretzka. Allegri non vuole i ragazzini”. I dettagliContinuano le voci sul calciomercato del Milan: oltre alla possibile cessione di Leao con il possibile interesse nei confronti di Nusa, il Diavolo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milan-Goretzka, è il pallino di Allegri per l'estate: nuovi contatti nelle scorse ore, le ultime; Milan, passi avanti per Goretzka: con la Champions League può arrivare l'affondo decisivo; Milan, fiducia nella permanenza di Allegri. La Nazionale non spaventa; Milan, Juve, Inter e Napoli su Goretzka: il Bayern Monaco però preferisce… Allegri. Goretzka al Milan, da cosa dipenderà l’affondo decisivo: svelata la chiave dell’affareL’affondo decisivo del Milan arriverà solo dopo la certezza matematica della qualificazione in Champions League. La competizione europea rappresenta il discrimine fondamentale per l’intera strategia ... spaziomilan.it Il Milan batte un colpo: Goretzka allo sprint, c’è ottimismoAl Milan mancano cinque punti, da conquistare entro le prossime cinque giornate di campionato, per qualificarsi ufficialmente alla prossima Champions League. E, una volta raggiunto l'obiettivo, sarà ... corrieredellosport.it Il Bayern continua il sogno triplete: dopo aver vinto la Bundes, conquista la finale di Coppa di Germania e insegue la Champions League Contro il Bayer Leverkusen sono decisivi il solito Kane (al 52° gol stagionale) e Díaz In finale affronterà la vincente x.com Torneo "Beppe Viola" - La Champions League del Calcio Giovanile - facebook.com facebook