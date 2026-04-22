Le riprese della seconda stagione di “Dexter: Resurrection” sono iniziate a New York, confermando il ritorno della serie ambientata tra i grattacieli della città. La produzione si sta svolgendo nella Grande Mela, con un cast di rilievo coinvolto nel nuovo capitolo. La serie, trasmessa su Paramount+, prosegue così la sua narrazione, portando nuovamente sul set le atmosfere oscure e i personaggi noti ai fan.

L’oscurità si sposta ufficialmente tra i grattacieli di Manhattan. Paramount+ ha annunciato l’inizio delle riprese a New York della seconda stagione di DEXTER: RESURRECTION, il nuovo capitolo della saga del serial killer più amato della televisione. Michael C. Hall, vincitore di SAG e Golden Globe, torna a vestire i panni di Dexter Morgan in quello che si preannuncia come il capitolo più complesso e brutale della sua storia. La produzione, guidata dallo showrunner Clyde Phillips, ha messo in piedi un cast che definire “di peso” è riduttivo. Accanto alla già confermata Uma Thurman, la seconda stagione vedrà l’ingresso nel cast fisso di veterani del calibro di Brian Cox (Succession), Dan Stevens (Legion), Bokeem Woodbine e il ritorno di Desmond Harrington.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dexter Morgan torna a New York: al via le riprese di “Dexter: Resurrection” Stagione 2 con un cast stellare

BREAKING: New York Ripper REVEALED in Dexter Resurrection Season 2

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