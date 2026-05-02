Meloni festeggia la durata del suo governo | Il secondo più longevo storia

Il governo guidato dalla presidente del consiglio ha raggiunto un nuovo traguardo, diventando il secondo più duraturo nella storia della Repubblica. La premier ha commentato la notizia affermando che questa durata rappresenta un risultato significativo. La permanenza al potere ha superato molte altre amministrazioni precedenti, consolidando la stabilità del suo esecutivo. La notizia è stata condivisa attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni pubbliche.

“Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post pubblicato questa mattina sul suo account ufficiale Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) Gardini (FdI): “Secondo più longevo in contesto internazionale complesso”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni festeggia la durata del suo governo: “Il secondo più longevo storia” Notizie correlate Leggi anche: Meloni scala un gradino del podio, il suo è il secondo governo più longevo: nel mirino record Berlusconi II Governo, Meloni: “Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità”(Adnkronos) – "Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: 25 Aprile, Meloni su Festa della Liberazione: 'Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista'; Giorgia Meloni, presidente del consiglio, festeggia il primo maggio insieme ai ragazzi di PizzAut, una pizzeria che dà lavoro a persone con lo spettro dell’autismo. Sui social pubblica un video con il commento: Oggi ho deciso di passare il primo maggio con d; Meloni dai ragazzi di PizzAut: Primo maggio con dei lavoratori straordinari; Primo Maggio di festa. Sindacati a Porto Marghera, Meloni con i ragazzi di Pizza Aut. Meloni: «Il Primo Maggio è la festa di chi manda avanti l'Italia»Il messaggio della presidente del Consiglio: «per noi il lavoro non si difende con la propaganda, ma con misure concrete» ... corriere.it La premier Giorgia Meloni ha scelto la pizzeria di Monza che dà lavoro a ragazzi con lo spettro autistico per festeggiare il Primo Maggio. - facebook.com facebook La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intende festeggiare il Primo Maggio con l'ennesimo decreto sul lavoro, un provvedimento che si preannuncia tanto vuoto e inutile quanto i precedenti. Io sarò in piazza, fianco a fianco con le lavoratrici e i lavoratori x.com