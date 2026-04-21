L' azienda specializzata nel mercato della frutta secca supera i 30 milioni di fatturato Previste nuove assunzioni

Non è solo un ritorno alle origini, ma un balzo deciso verso il futuro. New Factor, la realtà romagnola specializzata nel segmento della frutta secca tostata, ha scelto la vetrina internazionale di Macfrut per presentare al mercato la sua "nuova era". Un'identità rinnovata che arriva a.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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