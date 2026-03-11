Formaggi DOP | 5,9 miliardi di fatturato e nuove sfide

Reggio Emilia si appresta ad ospitare il 13 marzo 2026 il Forum PROGEO dedicato alle prospettive delle DOP del formaggio. L’evento rappresenta un momento importante per la filiera casearia italiana, che nel 2022 ha registrato un fatturato di 5,9 miliardi di euro. La manifestazione si concentrerà sulle sfide e le opportunità per i formaggi DOP, coinvolgendo operatori e esperti del settore.

Reggio Emilia si prepara ad accogliere venerdì 13 marzo 2026 il Forum PROGEO dedicato alle prospettive delle DOP del formaggio, un appuntamento che segna un momento di svolta per la filiera casearia. In un contesto dove i numeri della produzione italiana raggiungono livelli record ma i margini subiscono pressioni crescenti, l'evento offrirà uno spazio di confronto tra consorzi, imprese agricole e allevatori. L'incontro si terrà presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, cuore pulsante della ricerca agroalimentare emiliana, con l'obiettivo di definire strategie condivise per bilanciare competitività e sostenibilità economica. La partecipazione è aperta a tutti gli operatori del settore senza costi aggiuntivi, sottolineando l'impegno nel creare una visione di lungo periodo partendo dalla stalla fino al prodotto finito.