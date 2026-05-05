Des Rocs travolge la scena | l’ascesa di una star che non ha mai smesso di credere nel potere del rock

Un artista proveniente dall’America sta attirando l’attenzione internazionale grazie alle sue canzoni energiche e ai testi ricchi di riferimenti moderni. La sua musica, che combina sonorità potenti e parole evocative, sta ottenendo consensi in diverse parti del mondo. La sua ascesa ha portato a numerosi concerti e a una crescente presenza sui social media. La sua carriera si sta sviluppando rapidamente nel panorama del rock contemporaneo.

Arriva da oltreoceano il nuovo fenomeno rock che sta conquistando il mondo intero con le sue melodie elettriche e i testi poetici e contemporanei. Il suo nome è Daniel Rocco in arte Des Rocs, newyorkese di nascita ma con radici italiane che emergono nel suo stile performativo inconfondibile e cinematografico. Una rivelazione dell’anno che evoca il carisma dei grandi del passato fondendo hard e glam rock con i suoni moderni del rock alternativo e quelli dell’electronic ed industrial. L’uso di distorsioni imponenti non solo sulle chitarre ma anche sulla voce e sulle percussioni crea una costruzione sonora tipica dell’industrial rock, dando alla sua musica un tocco distopico e tagliente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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