Non ho mai smesso di credere alla nostra amicizia al GF VIP è pace fatta tra Adriana e Antonella

Al Grande Fratello VIP, si è assistito a un riavvicinamento tra Adriana Volpe e Antonella Elia, che in passato avevano vissuto tensioni e scontri. Dopo mesi di contrasti, le due donne hanno espresso parole di fiducia riguardo alla loro amicizia, lasciando alle spalle i diverbi e dimostrando una maggiore serenità nel rapporto. La situazione sembra ora orientata verso una riconciliazione definitiva, con un clima di maggiore confidenza tra le due partecipanti.

Aria di confidenza e fine dei conflitti tra Adriana Volpe e Antonella Elia al GF VIP. La coppia di nemiche-amiche che fin dall’inizio del reality ha dato carburante alle dinamiche, ora sembra essere incline alla riconciliazione definitiva. Complice una conversazione sul divano di casa, Antonella ha chiesto ad Adriana un parere sulla possibilità che lei potesse riuscire ad essere amica del suo ex Pietro. Ad assenso della Volpe, Antonellina parrebbe essere convinta del contrario, a causa di una gelosia che potrebbe ancora nutrire per Delle Piane. Da questo scambio avvenuto con toni molto pacati, giunge la vera frase che suona come una deposizione delle armi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Non ho mai smesso di credere alla nostra amicizia”, al GF VIP è pace fatta tra Adriana e Antonella Leggi anche: Adriana Volpe non ha mentito al GF Vip, emerge un video che dimostra l’amicizia con Antonella Elia Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Gf Vip senza Signorini, il cast da Adriana Volpe ad Antonella EliaIl cast dei concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, senza Alfonso Signorini e con Ilary Blasi alla conduzione, è stato svelato ufficialmente.