I tifosi hanno manifestato il loro disappunto riguardo ai prezzi dei biglietti per i Mondiali del 2026, che risultano più elevati rispetto alle aspettative. La protesta si è accesa dopo che alcuni hanno scoperto di dover pagare somme considerevoli per assistere alle partite, con alcuni che hanno espresso la volontà di seguire gli incontri senza dover ricorrere a finanziamenti o prestiti. Un esempio citato riguarda una persona che desiderava semplicemente vedere una partita senza dover contrarre un mutuo.

Aaron Levinson voleva semplicemente assistere a una partita dei Mondiali di calcio 2026 senza dover contrarre un secondo mutuo. Quando a novembre ha vinto l’opportunità di acquistare biglietti attraverso la lotteria FIFA al prezzo di 560 dollari, ha inizialmente rinunciato. Poi, questa primavera, si è lasciato trasportare dall’entusiasmo e ha ceduto. Levinson ha speso 850 dollari per due biglietti di Categoria 3, tra i più economici disponibili, per assistere con sua moglie alla partita finale del girone degli Stati Uniti al SoFi Stadium di giugno. Quando si è ricordato che i suoi due figli sarebbero stati in visita in quel periodo, ha acquistato altri due biglietti, portando l’investimento totale a 1.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Pagano di più per vedere peggio: esplode la protesta dei tifosi per i biglietti dei Mondiali 2026

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