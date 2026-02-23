Esplode la rabbia | Criminalità problema sottovalutato per anni E ora è fuori controllo

La crescita della criminalità a Modena ha causato una forte reazione della popolazione, stanca di vedere le zone più degradate. Le zone rosse, introdotte dal Governo, hanno permesso alle forze dell’ordine di intervenire con più efficacia, portando a numerosi controlli e allontanamenti di soggetti pericolosi. Questa misura ha già mostrato risultati concreti, migliorando la sicurezza in alcune aree a lungo trascurate. La situazione richiede un intervento più deciso e duraturo.

"Nonostante lo scetticismo e la narrazione distorta di qualcuno, non si può negare che anche a Modena le zone rosse introdotte dal Governo rappresentino oggi l’unico provvedimento realmente serio ed efficace sul fronte della sicurezza urbana, lo dicono i numeri, perché hanno consentito alle forze dell’ordine di intervenire in modo preventivo nelle aree più critiche, portando a identificazioni, allontanamenti ed espulsioni di soggetti pericolosi nel tentativo di restituire vivibilità a zone che da anni vivono nel degrado". A parlare è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Criminalità giovanile: un’emergenza reale, quasi fuori controllo”La criminalità giovanile rappresenta un problema concreto e in crescita, come evidenziato dai dati ufficiali.

