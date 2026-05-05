Depressione atlantica porta il maltempo la Protezione civile dirama l' allerta | temporali con vento e rischio frane e piene dei fiumi

Una depressione atlantica sta causando maltempo sulla regione, portando temporali, vento e un aumento del rischio di frane e piene dei fiumi. La Protezione civile ha emanato un’allerta per condizioni meteorologiche avverse. La fase di instabilità atmosferica si sta intensificando sulla Romagna, dopo le piogge di martedì mattina, con ulteriori precipitazioni previste per mercoledì.

Entra nel vivo la fase di instabilità atmosferica sulla Romagna. Dopo le precipitazioni di martedì mattina, altre ne sono attese mercoledì. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali, piene dei fiumi e corsi minori, frane e vento. “Sono previste.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Maltempo in vista, scatta l'allerta della Protezione civile: possibili frane e piene dei fiumi

Temporali e forti venti: la Protezione civile dirama l'allerta "gialla"Tutto come previsto, tant'è che già ieri sono state annullate le sfilate e lo show finale ai piedi del tempio della Concordia del Mandorlo in fiore...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Addio alla primavera (ma solo per qualche giorno): torna la pioggia; Meteo, il ribaltone di maggio: dopo il sole, rischio alluvioni lampo e temporali: ecco dove in Toscana; Si apre la Porta Atlantica, forte e lunga ondata di maltempo a maggio: quanto durerà; Porta atlantica SPALANCATA dal 4 Maggio: perturbazioni, piogge diffuse e temperature in calo.

Maltempo in arrivo a maggio: la Porta Atlantica apre a forti tempeste e piogge.L’inizio di maggio si preannuncia piuttosto turbolento dal punto di vista climatico. Secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni si assisterà alla riapertura della cosiddetta Porta Atlantica, un ... napolipiu.com

Si apre la porta atlantica, forte e lunga ondata di maltempo a maggio: quanto dureràL’inizio dimaggio si rivelerà piuttosto turbolento dal punto di vista climatico: stando alle previsioni meteo, infatti, nei prossimi giorni è prevista la riapertura della cosiddetta Porta Atlantica ch ... msn.com

PIOGGIA, CI RIPROVIAMO! Buonasera Lúdesan! Pasada ben la duminiga Sa, quater parole sula stemana che ven.. Una depressione Atlantica si insidierà tra Francia e penisola Iberica e probabilmente si muoverà lentamente verso Est, portando parecc - facebook.com facebook