Dentro Italian Seduction | il forum dei seduttori dove Sempio ha scritto migliaia di messaggi

È stato analizzato un forum italiano dedicato alla seduzione online, attivo tra il 2009 e il 2016. All’interno della piattaforma sono stati trovati migliaia di messaggi pubblicati da un utente identificato come Sempio. La community si concentra su tecniche e strategie di approccio, con discussioni che coprono diversi aspetti delle relazioni interpersonali. L’indagine ha ricostruito i contenuti e il linguaggio utilizzato negli scambi tra gli iscritti.

Siamo entrati su Italian Seduction, il forum italiano sulla seduzione online. Abbiamo ricostruito contenuti e linguaggio della community, dove tra il 2009 e il 2016 compaiono migliaia di messaggi attribuiti a Sempio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Garlasco, siamo entrati dentro Italian Seduction: il forum sulle donne con i post attribuiti a SempioItalian Seduction è il forum dove ci sono migliaia di post attribuiti ad Andrea Sempio.

Andrea Sempio, spunta "Andreas": i suoi commenti choc sul forum "Italian Seduction"Spuntano oltre 3mila post che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007, potrebbe...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Garlasco, siamo entrati dentro Italian Seduction: il forum sulle donne con i post attribuiti a Sempio; Garlasco, i vecchi post di Sempio su Italian seduction: Ossessionato da una ragazza; Delitto di Garlasco: Andrea S. e i post (inquietanti) sul forum dei seduttori. Dalla one itis tra i 18 e i 20 anni al dubbio su personalità repressa da serial killer israeliano?; Delitto di Garlasco e post di Andrea S: il forum dei seduttori passato al setaccio (e non per gossip). Ma chi c’era dietro? Ecco tutto….

Dentro Italian Seduction: il forum dei seduttori dove Sempio ha scritto migliaia di messaggiSiamo entrati su Italian Seduction, il forum italiano sulla seduzione online. Abbiamo ricostruito contenuti e linguaggio della community, dove tra il 2009 e il 2016 compaiono migliaia di messaggi attr ... fanpage.it

Garlasco, siamo entrati dentro Italian Seduction: il forum sulle donne con i post attribuiti a SempioItalian Seduction è il forum dove ci sono migliaia di post attribuiti ad Andrea Sempio. L’uomo, 38 anni, ora è accusato di aver ucciso Chiara Poggi. Siamo entrati nel forum e abbiamo analizzato le dis ... fanpage.it

#Garlasco, siamo entrati dentro Italian Seduction: il forum sulle donne con i post attribuiti a Sempio x.com

Il legali spiegano il senso delle frasi sul forum Italian Seduction e annunciano che mercoledì 6 maggio sarà in Procura, dove è stato convocato prima della imminente chiusura delle indagini, ma non è ancora stato deciso se risponderà alle domande degli inqu - facebook.com facebook