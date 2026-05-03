Spuntano oltre 3mila post che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007, potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul forum Italian Seduction tra il 2009 e il 2016. Post riportarti da alcuni dei principali quotidiani, tra cui Il Corriere, Repubblica, il Giornale. Commenti choc sulla definizione di strupro e sull' ossessione per una ragazza. E almeno uno di questi post sarebbe stato confermato dal suo avvocato Angela Taccia. "L'unica volta che mi sono innamorato - riporta il Corriere - è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20, Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, spunta "Andreas": i suoi commenti choc sul forum "Italian Seduction"

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Non sono ancora chiuse le indagini a carico di Andrea Sempio, indagato da 14 mesi nell'ambito della nuova fase del processo per la morte di Chiara Poggi Sempio, ora accusato di aver ucciso la 26enne da solo e non più in concorso con Stasi o con ignoti, è - facebook.com facebook

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