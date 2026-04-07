Una foto scattata con un collaboratore di giustizia legato a un clan mafioso ha suscitato attenzione, portando alla ribalta le dichiarazioni di un'esponente di governo. La politica ha affermato di avere un impegno chiaro e costante contro le organizzazioni criminali, sottolineando che le azioni intraprese al livello istituzionale ne dimostrerebbero la coerenza. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulla lotta alle mafie.

«Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo. E ciò che abbiamo fatto al governo ne è la prova. Mentre altri liberavano dalle galere i boss mafiosi con la scusa del Covid, noi li arrestiamo e li teniamo dentro con il carcere duro, istituto che abbiamo salvato dallo smantellamento». Così Giorgia Meloni ha risposto – via social – alla “redazione unica”, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report », che ha mostrato una foto del 2019 dell’attuale premier assieme a Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardi diventato poi collaboratore di giustizia nel processo Hydra a Milano nel tentativo (spiega la presidente del Consiglio) di «sostenere la bizzarra tesi» di una sua «vicinanza ad ambienti malavitosi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni, la foto col pentito del clan Senese è un caso: «Il mio impegno contro le mafie è cristallino»

Meloni e la foto con il pentito, la replica della premier: “Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino”“Mostrano una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi“.

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Meloni e la foto col pentito del clan Senese: Solo fango, non mi faccio intimidireE' scontro tra Report e Giorgia Meloni. La trasmissione Rai, sui suoi canali social ha pubblicato un'anticipazione sul prossimo servizio che andrà in onda, a ... lapresse.it

La foto di Giorgia Meloni col pentito del pentito del clan SeneseUna nuova inchiesta di Report ha portato alla luce i rapporti tra Gioacchino Amico e figure di spicco di Fratelli d'Italia. gayburg.com

Quest'anno nell’uovo di Pasqua la sorpresa ce l'ha messa Giorgia Meloni, una sorpresa amarissima per le famiglie italiane: a causa della guerra in Medio Oriente scoppiata grazie ai suoi "amici" Trump e Netanyahu, i prezzi dei carburanti sono saliti alle stelle, - facebook.com facebook

Oggi i soliti quotidiani a servizio della disinformazione pubblicano una foto del 2019, un selfie, che ritrae il Presidente Giorgia Meloni con una persona. La persona è un delinquente. La cosa è un evidente problema per quella persona ma perché dovrebbe ess x.com