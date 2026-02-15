Caivano lettere minatorie a don Patriciello con minacce a Meloni e a un giornalista | lo Stato c’è Il prete coraggio non è più solo

A Caivano, le autorità hanno scoperto lettere minatorie indirizzate a don Patriciello, con minacce rivolte a Giorgia Meloni e a un giornalista locale. Gli investigatori hanno trovato messaggi scritti a mano, lasciati in un bar, che rafforzano la presenza di gruppi criminali pronti a reagire. La comunità si sente più sicura grazie all’impegno delle forze dell’ordine e alla presenza di figure pubbliche come il prete. Nonostante le intimidazioni, Caivano conferma la volontà di non arrendersi all’ombra della criminalità.

Caivano ha scelto la luce e non tornerà al buio, anche se l’offensiva della criminalità contro chi, con il coraggio delle idee, la determinazione di una presenza attiva, e la forza delle istituzioni dalla sua parte, non si ferma. Nuove, gravissime minacce sono state recapitate a don Maurizio Patriciello, il parroco in prima linea contro lo spaccio e il degrado del Parco Verde. Caivano: minacce a don Patriciello, Meloni e a un giornalista. Ma questa volta il bersaglio dei clan si allarga, e punta in alto, direttamente al cuore della politica e della società a cui sono state mandate lettere minatorie, accompagnate da inquietante materiale fotografico, in cui compaiono anche i nomi del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del giornalista Marco Cappellari, firma de L’Altipiano, e autore di diversi articoli dedicati alla figura del parroco in prima linea contro i clan già in passato destinatario di lettere dal contenuto analogo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

