demi moore torna alle origini il suo hydro bob era una parrucca

Demi Moore ha partecipato alla sfilata di Gucci indossando un hydro bob, un taglio di capelli che ha attirato molte attenzioni. Si è scoperto che si trattava di una parrucca, non di capelli naturali. La star era seduta in prima fila, sfoggiando un look ispirato a Cat Woman. La scelta ha suscitato commenti tra il pubblico e i media presenti all'evento.

Il caschetto di Demi Moore era una parrucca Per molti la star era irriconoscibile, inguainata in una completo di pelle aderentissimo, uno stile da Cat Woman, grintoso e in linea con la visione del nuovo direttore creativo alla guida della maison fiorentina. Il look era firmato dall'hairstylist Dimitris Giannetos che lo ha descritto con una crasi tra i loro cognomi come «Demi-tris Bob». Il caschetto grafico, dall'aria vissuta e texturizzata, aveva un effetto bagnato che lo rendeva extra lucido te quasi riflettente L'attrice sembrava così aver abbracciato uno stile meno classico e più futuristico, un vero e proprio cambio di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

