A Milano, l’attrice Demi Moore è apparsa molto diversa dal solito, con un aspetto più magro e un nuovo taglio di capelli. La sua silhouette sottile ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre il cambio di acconciatura ha dato un volto diverso al suo look. La star di Hollywood si è mostrata in pubblico con un’immagine che non lascia indifferenti, suscitando curiosità tra i fan e gli osservatori.

L'ultima apparizione di Demi Moore alla Settimana della Moda di Milano non è passata inosservata, lasciando il pubblico tra ammirazione e un po' di preoccupazione. L'attrice sessantatreenne ha partecipato ad alcune sfilate con un'immagine radicalmente trasformata, caratterizzata da un taglio di capelli corto e alla moda e una silhouette estremamente sottile che ha immediatamente catalizzato l'attenzione dei media. Accompagnata dal suo inseparabile chihuahua Pilaf, la star ha sfoggiato un look futuristico che ha segnato un netto distacco dalla sua storica immagine, sollevando un acceso dibattito tra chi loda la sua capacità di rinnovarsi e chi, invece, guarda con occhio critico alla sua eccessiva magrezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Demi Moore irriconoscibile a Milano. È sempre più magra grazie alla dieta o a qualche aiutino?

Demi Moore, capelli corti e jumpsuit in pelle alla Milano Fashion Week 2026Alla Milano Fashion Week 2026 basta un passo in front row per riscrivere le regole dello stile.

Chi sono i tre ex mariti di Demi Moore, dal primo Freddie Moore (al quale rubò il cognome), Bruce Willis all’ultimo Ashton KutcherDemi Moore ha avuto tre mariti, il primo è stato Freddie Moore, un musicista e programmatore.

Altri aggiornamenti su Demi Moore.

Temi più discussi: Il nuovo caschetto effetto anti età di Demi Moore irriconoscibile alla sfilata di Gucci; Demi Moore a Milano, che taglio di testa e... di peso; Demi Moore con nuovo taglio di capelli, l'hydro bob, è la prova che si può cambiare a tutte le età; Demi Moore sorprende con un taglio radicale alla settimana della moda di Milano.

La star di Hollywood ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli e un fisico asciuttissimo che non sono passati inosservatoiDemi Moore ha partecipato alla settimana della moda di Milano con un look nuovo: capelli cortissimi e abito di pelle molto attillato, che ha sottolineato la sua magrezza. L'attrice è in salute? gazzetta.it

Il nuovo caschetto effetto anti età di Demi Moore irriconoscibile alla sfilata di GucciAlla sfilata-debutto di Gucci durante la Milano Fashion Week, Demi Moore ha catturato la nostra attenzione con un’apparizione che ha lasciato tutti senza parole. L’attrice statunitense, nonostante sia ... elle.com

La modella russa, dopo Sanremo, è approdata sul tappeto rosso losangelino sfoderando una magnetica combo di red lips e eyeliner nero. Con lei Demi Moore, con raccolto scenografico che ha archiviato il suo wet bob, e Sarah Pidgeon, con coda bassa effort x.com

Risate, emozioni e un pizzico di romanticismo nell’ultima puntata di Che tempo che fa. Ospite d’onore Demi Moore, che ha presentato Landman e ripercorso 45 anni di carriera tra confessioni intime e ricordi di set. facebook