Demanio marittimo proroghe fino a fine anno per porti e attività costiere

Il governo ha approvato una proroga delle concessioni demaniali marittime fino alla fine dell’anno, riguardante porti e attività costiere. La decisione riguarda concessioni non destinate alle attività turistico-ricreative e sportive. La misura interessa le autorizzazioni già in vigore e permette di prolungare la validità delle concessioni esistenti senza nuove gare o procedure di assegnazione. La proroga sarà valida fino al 31 dicembre 2023.

Via libera alla proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle turistico-ricreative e sportive. Porti e pontili, distributori di carburante, cantieristica e attività commerciali e terziarie potranno ottenere un’estensione fino al 31 dicembre, ma esclusivamente su.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Demanio marittimo, proroga fino a fine anno per le concessioni non turisticheI titolari di concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle turistico-ricreative e sportive, come porti e pontili, distributori di... Demanio marittimo, la Regione consegna aree per le attività delle forze dell'ordineCresce il rapporto di collaborazione tra la Regione Siciliana e le forze dell'ordine. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il blitz (fallito) della Lega sulla proroga delle concessioni; Fiumicino, svolta balneari: sbloccate le concessioni fino al 2033; Concessioni balneari, salta la proroga al 2030 dopo lo stop in Commissione Bilancio; Caos concessioni balneari: Proroga fino al 2030. Ma i fondi non ci sono. Demanio marittimo, proroga fino a fine anno per le concessioni non turisticheRiguarda porti, pontili, distributori e cantieri. Domande entro il 20 maggio. Schifani e Savarino: Mettiamo ordine nel settore ... agrigentonotizie.it Proroga fino a fine 2026 per le concessioni demaniali marittime ma non per stabilimenti balneari e sportiviI titolari di concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle turistico-ricreative e sportive, come porti e pontili, distributori di carburante, cantieristica e attività commerciali e t ... blogsicilia.it Fra le violazioni riscontrate in Calabria vi è l'occupazione abusiva del demanio marittimo e la realizzazione di manufatti senza alcuna autorizzazione - facebook.com facebook Demanio Marittimo, Silvetti 'Comuni non possono essere semplici spettatori'. Vice presidente vicario Anci 'sviluppo e riordino siano condivisi con territori e sindaci' #ANSA x.com