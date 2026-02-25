Decreto Ucraina è legge ok definitivo dal Senato con 106 sì 57 no e 2 astenuti proroga ad invio di armi fino a fine anno
Il decreto proroga fino alla fine dell'anno l'autorizzazione a cedere alle autorità ucraine mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli "logistici, sanitari a uso civile" e di protezione dagli attacchi aerei e missilistici, continuando ad alimentare una guerra iniziata orma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La proroga dell’invio di armi all’Ucraina è legge: sì alla fiducia anche in Senato. M5s: “Maggioranza incoerente”
Decreto Ucraina, sì definitivo del Senato: è legge. Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance: le novità
Temi più discussi: Decreto Ucraina, ok definitivo al Senato con la fiducia; Decreto Ucraina: l’Italia tra continuità negli aiuti e ambiguità nel messaggio; Permessi di costruire e SCIA, il Milleproroghe allunga di 4 anni le scadenze; Dl Ucraina, governo chiede voto di fiducia in Senato.
Decreto Ucraina, sì definitivo del Senato: è legge. Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance: le novitàIl decreto Ucraina sostiene l'emergenza di Kiev con aiuti militari e protezione ai cittadini ucraini in Italia ... ilsole24ore.com
Il Senato approva il dl Ucraina: ora è leggeCon 106 voti favorevoli, 57 contrari e due astenuti passa la fiducia posta ieri dal governo sul decreto legge per la proroga alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kyiv ... ilfoglio.it
Il Senato ha dato il via libera alla fiducia sul Decreto Ucraina con 106 voti favorevoli, 57 contrari e 2 astensioni - facebook.com facebook
Nel dibattito sul decreto Ucraina ho ricordato che il mondo non è più quello di quattro anni fa, la rilegittimazione di Mosca e i nuovi equilibri globali impongono scelte chiare, non ambiguità. L’obiettivo di Putin è indebolire Nato e Unione europea e una sua vitto x.com