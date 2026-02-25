Decreto Ucraina è legge ok definitivo dal Senato con 106 sì 57 no e 2 astenuti proroga ad invio di armi fino a fine anno

Da ilgiornaleditalia.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto proroga fino alla fine dell'anno l'autorizzazione a cedere alle autorità ucraine mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli "logistici, sanitari a uso civile" e di protezione dagli attacchi aerei e missilistici, continuando ad alimentare una guerra iniziata orma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

decreto ucraina 232 legge ok definitivo dal senato con 106 s236 57 no e 2 astenuti proroga ad invio di armi fino a fine anno
© Ilgiornaleditalia.it - Decreto Ucraina è legge, ok definitivo dal Senato con 106 sì, 57 no e 2 astenuti, proroga ad invio di armi fino a fine anno

Leggi anche:
La proroga dell’invio di armi all’Ucraina è legge: sì alla fiducia anche in Senato. M5s: “Maggioranza incoerente”
Decreto Ucraina, sì definitivo del Senato: è legge. Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance: le novità

Temi più discussi: Decreto Ucraina, ok definitivo al Senato con la fiducia; Decreto Ucraina: l’Italia tra continuità negli aiuti e ambiguità nel messaggio; Permessi di costruire e SCIA, il Milleproroghe allunga di 4 anni le scadenze; Dl Ucraina, governo chiede voto di fiducia in Senato.

decreto ucraina è leggeDecreto Ucraina, sì definitivo del Senato: è legge. Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance: le novitàIl decreto Ucraina sostiene l'emergenza di Kiev con aiuti militari e protezione ai cittadini ucraini in Italia ... ilsole24ore.com

decreto ucraina è leggeIl Senato approva il dl Ucraina: ora è leggeCon 106 voti favorevoli, 57 contrari e due astenuti passa la fiducia posta ieri dal governo sul decreto legge per la proroga alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kyiv ... ilfoglio.it