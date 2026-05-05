Delitto Poggi | le Gemelle K convocate come informate sui fatti

Le Gemelle K sono state chiamate a comparire come informate sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sul delitto Poggi. La convocazione si inserisce in un contesto investigativo che riguarda anche vecchie intercettazioni telefoniche tra Stefania e Alberto Stasi. Le conversazioni ascoltate nel passato sono ora al centro dell'attenzione degli inquirenti, che cercano di chiarire eventuali collegamenti con il caso.

? Cosa scoprirai Perché le Gemelle K sono tornate sotto la lente della Procura?. Cosa emerge dalle vecchie intercettazioni tra Stefania e Alberto Stasi?. Come si collegano le nuove indagini su Sempio alle cugine?. Chi ha spinto Marco Poggi a riaprire il caso oggi?.? In Breve Convocazione legata a nuove indagini su Andrea Sempio e coinvolgimento di Marco Poggi.. Stefania Cappa lavora come avvocato penale e giudice sportivo presso il Foro di Milano.. Paola Cappa opera come fotografa e scrittrice culinaria nel settore della gastronomia.. Intercettazioni storiche in caserma coinvolgono Stefania Cappa e Alberto Stasi.. A diciannove anni dal delitto di Chiara Poggi, gli inquirenti hanno convocato Paola e Stefania Cappa come persone informate sui fatti nell’ambito della nuova indagine che vede coinvolto Andrea Sempio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Caso POGGI: Gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

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Panoramica sull’argomento

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