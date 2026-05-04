Le gemelle Cappa e Marco Poggi sono state chiamate a comparire come testimoni nel procedimento in corso. Sono state ascoltate come persone informate sui fatti, insieme ad Andrea Sempio. L’udienza si è svolta a Pavia il 4 maggio 2026. Le testimonianze si sono svolte in un contesto di interrogatori ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle questioni sollevate o sulle modalità dell’interrogatorio.

Pavia, 4 maggio 2026 – Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul d elitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto del 2007, nella villetta della famiglia Poggi, in via Pascoli. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima. I tre testimoni erano stati convocati tutti per lo stesso giorno (mercoledì 6), ma per un impegno delle due sorelle la loro deposizione è stata anticipata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni: “Interrogati come persone informate sui fatti”

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