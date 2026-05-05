Andrea Sempio ha deciso di non rispondere alle domande durante l’interrogatorio in relazione al delitto avvenuto a Garlasco. La sua difesa ha inoltre incaricato uno psicoterapeuta di preparare una consulenza, senza specificare ulteriori dettagli. La decisione di non parlare e l’intervento dello specialista rientrano nelle strategie legali adottate per il procedimento in corso.

La difesa di Andrea Sempio ha “conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica” sul 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della procura di Pavia. Tale atto, comunica l’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori, è uno dei “presupposti ritenuti dal pool” difensivo “opportuni prima dell’eventuale sottoposizione” di Sempio ad interrogatorio. “Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente” ai pm di riconvocarlo per rendere esame dopo l’esito di tale consulenza. L’interrogatorio è stato fissato per domani. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Delitto Garlasco, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere

Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri

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